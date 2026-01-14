Введите ваш ник на сайте
«Леванте» запросил у ЦСКА 25 миллионов евро за Эйонга

Сегодня, 17:14
7

ЦСКА рассчитывает подписать нападающего «Леванте» Карла Этта-Эйонга в зимнее трансферное окно.

Московский клуб претендует на игрока с ноября. Переговоры затягиваются из-за высокой стоимости футболиста: сумма трансфера составляет около 25 миллионов евро. С учeтом бонусов цена приблизится к 30 миллионам, прописанным в контракте Эйонга в качестве отступных.

Условия личного контракта, комиссионные и зарплата устраивают все стороны. Эйонг при этом хочет доиграть сезон в «Леванте». Камерунец сомневается в переезде в Россию и мечтает о карьере в АПЛ.

«Леванте» предложил ЦСКА оформить трансфер до 2 февраля, но оставить Эйонга в Испании на правах аренды до 30 июня. Это позволит валенсийцам соблюсти правила финансового фэйр-плей и получить средства на усиление состава уже зимой.

Такой вариант может убедить игрока. Эйонг отложит переезд в РПЛ на несколько месяцев, а успешная игра во второй части сезона повысит его шансы на переход в Англию.

Агенты форварда требуют включить в договор пункт об обязательной перепродаже. Если летом поступит выгодное предложение из АПЛ, ЦСКА заработает на разнице в цене, даже если нападающий не сыграет в России.

При этом сделка остаeтся сложной: ЦСКА не хочет платить 25 миллиона евро за игрока, который хочет уехать в Англию, а «Леванте» не может давить на лидера команды, чтобы не испортить отношения.

Финансовая ситуация вынуждает «Леванте» совершить сделку зимой. У клуба есть только 250 тысяч евро до потолка в зарплатной ведомости, а для регистрации новичков нужно продавать футболистов. Если переход Эйонга в ЦСКА не состоится зимой, клубы продолжат общение, но решающее слово останется за футболистом.

  • 22-летний Эйонг в этом сезоне провел за «Леванте» 17 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
  • Он сыграл на Кубке африкаанских наций за сборную Камеруна, отметившись 1 голом.
  • Срок его контракта с «Леванте» рассчитан до середины 2029 года.

Источник: Cadena SER
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Леванте ЦСКА Этта-Эйонг Карл
Vasilisaktaleva
1768400364
Ответить
Красногвардейчик
1768400462
25!!! Они наверное не поняли кому продают))) Это не Зенит!!!алё...французы))
Ответить
рылы
1768400483
а лусиано им тогда зачем?
Ответить
Dr Metal
1768402816
Да и вспомните раньше Олич на банке сидел! Жо, Вагнер, Кириченко, Олич! ахахах вернуть бы тот состав )
Ответить
Интерес
1768403554
Да пусть они сдохнут!
Ответить
Snek
1768405807
ЦСКА за 23 Влашича в ипотеку брал, после годовой аренды и полугода переговоров. Когда желтуху пишут, вообще не думают.
Ответить
