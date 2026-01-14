Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан

Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан

Сегодня, 17:54
6

«Ростов» должен уругвайскому «Пеньяролю» 500 тысяч долларов за переход полузащитника Родриго Саравии.

ФИФА наложила на российский клуб запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, который был введен 13 января.

Ранее «Ростов» сообщил, что оплата по Саравии была разбита на три транша – остался только один.

  • По данным Transfermarkt, общая сумма трансфера полузащитника летом 2024 года составила 1,95 миллиона евро.
  • 25-летний Саравия провел за «Ростов» 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
  • Прошлой зимой он не вернулся в клуб после отпуска, а летом перешел в аргентинский «Бельграно».

Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА 5
ФИФА наложила трансферный бан на клуб РПЛ 3
Медведев ответил, грозит ли «Ростову» смерть
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Уругвай. Примера Бельграно Пеньяроль Ростов Саравия Родриго
Император Бомжей
1768403889
Попахивает всё это плохо, как бы Ростов не прекратил своё существование, на примере Химок)) Где все бабки у Ростова, как они дальше планируют существовать без денег и трансферов?
TOMSON
1768405612
Сумма то смешная по футбольным меркам. И не суды как у ЦСКА, а сразу бан…
