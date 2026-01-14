Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан

«Ростов» должен уругвайскому «Пеньяролю» 500 тысяч долларов за переход полузащитника Родриго Саравии.
ФИФА наложила на российский клуб запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, который был введен 13 января.
Ранее «Ростов» сообщил, что оплата по Саравии была разбита на три транша – остался только один.
- По данным Transfermarkt, общая сумма трансфера полузащитника летом 2024 года составила 1,95 миллиона евро.
- 25-летний Саравия провел за «Ростов» 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
- Прошлой зимой он не вернулся в клуб после отпуска, а летом перешел в аргентинский «Бельграно».
Источник: «РБ Спорт»