Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал понять, что у него не было разногласий с бывшим тренером Хаби Алонсо.

Сообщалось, что три футболиста «Реала» не принимали идеи Алонсо.

Речь идет о Беллингеме, Винисиусе Жуниоре и Федерико Вальверде.

Тренера уволили 12 января, сменив его на Альваро Арбелоа.

«До сих пор я часто игнорировал подобные слухи, надеясь, что правда рано или поздно откроется.

Но, честно говоря... Какой же это бред. Искренне сочувствую людям, которые ловят каждое слово этих клоунов и их «источников».

Не верьте всему, что вы читаете, время от времени их нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов и дополнительных обсуждений», – написал Беллингем.