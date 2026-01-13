«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, агент экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил, что привело к уходу игрока в ЦСКА.
– Сага о новом контракте с «Локомотивом» длилась практически с начала сезона. Когда окончательно стало понятно: Дмитрий покинет клуб?
– Решение было принято в тот момент, когда «Локомотив» фактически выставил Дмитрия на трансфер. Вы помните эту историю, в последний момент [в сентябре 2025-го] решили не продавать [в ЦСКА].
Дмитрию были даны обещания, что ему сделают предложение как минимум на тех же условиях, которые у него были. И затем предложили продлиться с 40-процентным понижением.
Это был уже решающий момент. Тогда Дмитрий внутренне определился: стоит попробовать себя в другом клубе.
- Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
- В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.
- 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
Источник: Sport24