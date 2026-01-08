Беллингем оценил поддержку Алонсо игроками «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о ситуации в команде перед полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетико».

– Вы считаете, что если не обыграете «Атлетико», то это может поставить под угрозу будущее Хаби Алонсо?

– Я не принимаю решения, я могу лишь высказать своe мнение. Мы все едины в раздевалке, нам нужно быть едиными.

Иногда бывают взлeты и падения. Мы должны смотреть на то, где мы сейчас находимся: в полуфинале, отстаeм от лидера [Ла Лиги] на четыре очка, в первой восьмeрке Лиги чемпионов…

Это не катастрофа. Мы хотим стать лучше, я надеюсь, мы сможем победить. Решения принимаются на гораздо более высоком уровне.

– В чeм разница между Хаби Алонсо и Карло Анчелотти? Мы не видим его на лучшем уровне…

– Мы говорили о проблемах, но мы знаем, что происходит в раздевалке. Мы поддерживаем тренера, споров нет. Всe позитивно, мы работаем над улучшением.

Я очень хорошо лажу со всеми. Если что-то идeт не так, мы садимся и обсуждаем это. Мы полностью поддерживаем тренера.