В «Оренбурге» прокомментировали отказ от Ивана Игнатьева

Вчера, 11:56
3

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал избавление от форварда Ивана Игнатьева.

  • Игрока отправили в аренду в тульский «Арсенал».
  • Это 10-й клуб Ивана в карьере.
  • В 1-й части сезона Игнатьев провел в РПЛ 5 матчей, сделал ассист.

– Когда появилось решение отправить Ивана в аренду? Оно исходило от клуба, тренера или самого игрока?

– Решение приняли по итогам первого сбора. «Арсенал» проявил заинтересованность в аренде игрока, Иван, что естественно, хочет получать больше игрового времени и мы с тренерским штабом «Оренбурга», взвесив все аргументы, решили, что на данном этапе сезона подобный переход будет целесообразен.

– Почему у Ивана не получилось в первой половине сезона?

– Иван не проходил предсезонные сборы с командой и в первое время после перехода набирал кондиции, это очень сильно сказалось на его выступлении. Где-то, как в матче с «Пари НН» не повезло, не забил пенальти. Но и нельзя забывать о конкуренции – на одно место нападающего претендовали четыре игрока, если ты не пользуешься своим шансом, то место на поле очень быстро переходит к твоему конкуренту.

Вместе с тем Иван, без сомнения, обладает высоким уровнем мастерства, это отмечали все наши тренеры, которые с ним работали, и я очень надеюсь, что он все же начнeт реализовывать свой несомненный потенциал.

– Раньше у него бывали проблемы с дисциплиной. Как обстояли дела с профессионализмом в «Оренбурге»? Были ли какие-то вопросы к нему по этой части?

– Нет, в «Оренбурге» никаких вопросов к дисциплине Игнатьева не было.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Оренбург Арсенал Игнатьев Иван
