Игнатьев высказался о критике в свой адрес

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев заявил, что ему безразличны критические высказывания в СМИ.

– Я вообще не читаю СМИ – от слова совсем. Мне неинтересно, вы мало интересного пишете. В СМИ одна грязь.

К работе экспертов я отношусь с уважением: это их дело, пусть продолжают высказывать свое экспертное мнение.

– Благодаря тем же экспертам сформировался ваш образ «футболиста-кайфарика».

– Пусть сами живут с этим мнением. Люди, которые окружают меня, знают, какой я человек. А мнение других – это их мнение.

В этом мире миллиард мнений, и, если прислушиваться к каждому, можно сойти с ума. Я никогда не формирую мнение о человеке, не зная его. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев.