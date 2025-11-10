Игнатьев: «Никого так не гасили, как меня!»

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев считает, что стал жертвой необъективных информационных кампаний.

– Болельщики обо мне не думают ничего плохого. Такое мнение складывается лишь у диванных критиков и у тех, кто обижен на свою жизнь, или у кого есть какие-то проблемы – поэтому они «отсвечиваются» в комментариях.

Это все пыль! Все, чем занимаются СМИ, – это пыль. Ваша работа мне не нравится, но каждый зарабатывает как может. Я не критикую, просто высказываю свое мнение.

Отмечу, что у меня со многими фанатами хорошие отношения, даже с болельщиками «Краснодара».

– Почему вы не хотите назвать людей, которые пытались вам помешать? Вы не хотите, чтобы болельщики верили всему, что о вас пишут, но они видят лишь одну сторону медали.

– Мой случай – не единичный. Я не скандалист, который избил бабушку или сделал что-то плохое. Истории с отдыхом – клубы и так далее – это все было в пределах нормы: я был в отпуске, в свой день рождения.

Единственное – не стоило выкладывать видео с бутылкой пива: просто сделал это не вовремя. Тогда я долго не забивал. К тому же это случилось в момент моего большого трансфера. Я не первый футболист, который не заиграл. Но никого так не гасили, как меня!

Многие футболисты позволяют себе выпить пива в отпуске – мы тоже люди, в этом нет ничего плохого. Это нормальное явление. То, что меня пытались этим загасить, – работа СМИ, которые специально вытаскивали эти истории, чтобы сложить обо мне отрицательное мнение. Мне важно мнение людей, с которыми я знаком лично.

Мне не очень хочется наказывать конкретных людей. Мой путь продолжается. Возможно, он развивается не так, как бы хотел я, но самое главное – я жив, здоров и занимаюсь футболом. У меня есть шанс проявить себя.

Если быть объективным, времени в карьере футболиста у меня осталось не так много. Но ситуации бывают разными. Я всегда буду верить в себя и работать. Получится – будет круто. Не получится – перешагну и все равно буду рад пути, который у меня есть.