Симеоне прокомментировал перепалку с Винисиусом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции после поражения от «Реала» высказался о конфликте с Винисиусом Жуниором.
- Команды встречались в 1/2 финала Суперкубка Испании.
- «Реал» выиграл со счетом 2:1.
- Винисиус вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
- Симеоне спровоцировал его дважды – в 1-м тайме и после замены.
«Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.
Я говорил, что Флорентино [Перес] выгонит Винисиуса? Я не помню. У меня плохая память», – заявил Симеоне.
Источник: Marca