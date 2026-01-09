Симеоне прокомментировал перепалку с Винисиусом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции после поражения от «Реала» высказался о конфликте с Винисиусом Жуниором.

Команды встречались в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Реал» выиграл со счетом 2:1.

Винисиус вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

Симеоне спровоцировал его дважды – в 1-м тайме и после замены.

«Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.

Я говорил, что Флорентино [Перес] выгонит Винисиуса? Я не помню. У меня плохая память», – заявил Симеоне.