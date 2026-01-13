Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате

В России ищут новую команду для полузащитника «Ниццы» Танги Н'Домбеле.
29-летний футболист готов перейти в клуб РПЛ с зарплатой от 1,5 до 2 миллионов евро в год.
Французом интересуются в Китае, Саудовской Аравии и ОАЭ, но он хочет остаться в Европе.
- В этом сезоне Н'Домбеле поучаствовал в 6 матчах (325 минут) без голевых действий.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Галатасарай».
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
- На его счету 7 игр в составе сборной Франции.
Источник: Legalbet