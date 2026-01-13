Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате

В России ищут новую команду для полузащитника «Ниццы» Танги Н'Домбеле.

29-летний футболист готов перейти в клуб РПЛ с зарплатой от 1,5 до 2 миллионов евро в год.

Французом интересуются в Китае, Саудовской Аравии и ОАЭ, но он хочет остаться в Европе.