«Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» готовят двойную сделку.

Из английского клуба в турецкий должны перейти центральный защитник Дэвинсон Санчес и хавбек Танги Н'Домбеле.

Известно, что за Санчеса «Галатасарай» заплатит 10-15 миллионов евро с учетом бонусов.