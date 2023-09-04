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«Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»

4 сентября 2023, 21:50

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» готовят двойную сделку.

Из английского клуба в турецкий должны перейти центральный защитник Дэвинсон Санчес и хавбек Танги Н'Домбеле.

Известно, что за Санчеса «Галатасарай» заплатит 10-15 миллионов евро с учетом бонусов.

  • Колумбийцем ранее интересовался «Спартак».
  • «Тоттенхэм» отклонил все предложения из Москвы, поскольку АПЛ рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.
  • «Галатасарай» сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Галатасарай Санчес Дэвинсон Н'Домбеле Танги
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