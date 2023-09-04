«Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» готовят двойную сделку.
Из английского клуба в турецкий должны перейти центральный защитник Дэвинсон Санчес и хавбек Танги Н'Домбеле.
Известно, что за Санчеса «Галатасарай» заплатит 10-15 миллионов евро с учетом бонусов.
- Колумбийцем ранее интересовался «Спартак».
- «Тоттенхэм» отклонил все предложения из Москвы, поскольку АПЛ рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.
- «Галатасарай» сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном».
Источник: твиттер Фабрицио Романо