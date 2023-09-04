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    «Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»

    «Галатасарай» и «Тоттенхэм» готовят двойную сделку.

    Из английского клуба в турецкий должны перейти центральный защитник Дэвинсон Санчес и хавбек Танги Н'Домбеле.

    Известно, что за Санчеса «Галатасарай» заплатит 10-15 миллионов евро с учетом бонусов.

    • Колумбийцем ранее интересовался «Спартак».
    • «Тоттенхэм» отклонил все предложения из Москвы, поскольку АПЛ рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.
    • «Галатасарай» сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    04.09.2023 21:50
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