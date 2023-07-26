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    • АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian)

    АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian)

    Трансфер защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак» под угрозой срыва.

    В дело вмешивается АПЛ, которая будет всячески препятствовать трансферу игрока в Россию. Из-за этого Санчес откажется ехать в Москву.

    Ожидается, что «Тоттенхэм» и Санчес выберут другой клуб для перехода, а не «Спартак».

    АПЛ предупреждает клубы о риске в ведении бизнеса с клубами из России.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ 2019 года.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 08:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15222

      R_a_i_n 22 минуты назад

      А кто-то не видит тут фашизма и нацизма!

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      Рейтинг: +6390

      Добрый Бобер > R_a_i_n 4 минуты назад

      Если бы препятствовали переезду игрока не в Россию 2023 года, а в Германию 1943 года, то же был бы фашизм и нацизм?

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