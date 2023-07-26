АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian)

Трансфер защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак» под угрозой срыва.

В дело вмешивается АПЛ, которая будет всячески препятствовать трансферу игрока в Россию. Из-за этого Санчес откажется ехать в Москву.

Ожидается, что «Тоттенхэм» и Санчес выберут другой клуб для перехода, а не «Спартак».

АПЛ предупреждает клубы о риске в ведении бизнеса с клубами из России.