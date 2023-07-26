Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian)

АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian)

26 июля 2023, 08:33
17

Трансфер защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак» под угрозой срыва.

В дело вмешивается АПЛ, которая будет всячески препятствовать трансферу игрока в Россию. Из-за этого Санчес откажется ехать в Москву.

Ожидается, что «Тоттенхэм» и Санчес выберут другой клуб для перехода, а не «Спартак».

АПЛ предупреждает клубы о риске в ведении бизнеса с клубами из России.

  • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
  • Санчес – финалист ЛЧ 2019 года.

Еще по теме:
Символическая сборная ЧМ-2026 4
Подробности срыва трансфера игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»: «Товарищ майор сказал, что нельзя»
Игрок, которого пытался купить «Спартак», уснул на скамейке запасных во время матча 4
Источник: The Guardian
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Тоттенхэм Санчес Дэвинсон
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1690350780
А кто-то не видит тут фашизма и нацизма!
Ответить
Дядя Серёжа
1690354910
Англия препятствует колумбийцу... колониальные замашки живучи... Да тьфу на вас
Ответить
ivany4
1690361235
Да про него уже начали забывать. На англии свет клином не сошелся, а Колумбия большая. Если там поискать, думаю можно найти не хуже и дешевле.
Ответить
"supermax"
1690369730
сучья апл...давно пора искать другой вариант уже
Ответить
Главные новости
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Все новости
Все новости
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
1
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
7
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
17
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+