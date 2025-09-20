Подробности срыва трансфера игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»: «Товарищ майор сказал, что нельзя»

Агент Герман Ткаченко рассказал, как у «Спартака» сорвался трансфер защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в 2023 году.

Вместо «Спартака» Санчеса продали «Галатасараю».

Колумбиец по-прежнему в Стамбуле.

Сейчас 29-летний Санчес стоит 20 миллионов евро.

«Тоттенхэм» ещe с Дэниелом Леви очень хотел продать Давинсона Санчеса в «Спартак». Семья Санчеса была не против, согласовали нормальные условия, всe было готово для подписания контракта.

Но в офис «Тоттенхэма» пришeл член палаты лордов из боро Харинги на севере Лондона с местным товарищем майором и сказал, что делать этого нельзя. Иначе последствия не заставят себя долго ждать», – сказал Ткаченко.