Отставка Гвардиолы, «Балтика» в топ-3, закрытие клуба РПЛ и другие футбольные предсказания на 2026 год

Издание Metaratings составило список футбольных прогнозов на наступающий год.

1. Чемпионом России станет клуб из Москвы.

2. «Балтика» попадет в топ-3 РПЛ.

3. Алексей Батраков и Матвей Кисляк уедут в Европу за 20+ миллионов евро.

4. Как минимум один клуб из РПЛ или КХЛ не найдет финансирование и снимется с чемпионата.

5. Криштиану Роналду и Лионель Месси не дойдут до финалов, а чемпионом мира станет Бразилия.

6. Узбекистан станет открытием ЧМ-2026.

7. ЧМ-2026 назовут лучшим в истории.

8. Хосеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити», а Матвей Сафонов – из «ПСЖ».

9. Лигу чемпионов выиграет итальянская команда.