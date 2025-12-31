Отставка Гвардиолы, «Балтика» в топ-3, закрытие клуба РПЛ и другие футбольные предсказания на 2026 год

Издание Metaratings составило список футбольных прогнозов на наступающий год.
1. Чемпионом России станет клуб из Москвы.
2. «Балтика» попадет в топ-3 РПЛ.
3. Алексей Батраков и Матвей Кисляк уедут в Европу за 20+ миллионов евро.
4. Как минимум один клуб из РПЛ или КХЛ не найдет финансирование и снимется с чемпионата.
5. Криштиану Роналду и Лионель Месси не дойдут до финалов, а чемпионом мира станет Бразилия.
6. Узбекистан станет открытием ЧМ-2026.
7. ЧМ-2026 назовут лучшим в истории.
8. Хосеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити», а Матвей Сафонов – из «ПСЖ».
9. Лигу чемпионов выиграет итальянская команда.
Источник: Metaratings