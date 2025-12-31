Введите ваш ник на сайте
Сафонов оценил обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Сегодня, 10:11
2

Агент Алексей Сафонов высказался о предстоящем обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

  • Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

– Свежую кровь действительно пытаются разгонять. Как первый вариант – попытка обмена Дивеева на Лусиано. Для кого он выгоднее?

– Для ЦСКА это будет суперобмен. Дивеев – хороший защитник, но постоянно травмируется. А у москвичей есть на замену перспективный Лукин. Это в «Рубине» у Рахимова, пока снег не выпадет, молодые не появятся. А у Челлестини молодые ребята – Кисляк, Глебов, Лукин и другие – выходят на поле, он им доверяет.

– Это немаловажно.

– Если с другой стороны подойти, то у ЦСКА сейчас, по большому счету, вообще нет нападающих. Они в сумме три мяча забили в летне-осенней части сезона. А у Лусиано в «Зените» игра не идет, нужна смена обстановки.

– Но, если Дивеев окажется в «Зените», он будет игроком основы или, по традиции, окажется игроком на замену?

– Я думаю, что он должен заиграть. Его для этой цели и берут. Но если опять-таки травмы не станут преследовать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (2)
Garrincha58
1767182363
Очередная глупость зенитовских функционеров
Mirak92
1767187362
Суперобмен?) Лукин да может заменить. а кто заменит дырявого Жоао?
