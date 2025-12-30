Писарев рассказал, как попал в ДТП с Шалимовым: «Фонтан крови плескал знатный»

Тренер сборной России Николай Писарев вспомнил обстоятельства автомобильной аварии в Италии.

– Мы слышали историю, как вы с Шалимовым чуть не разбились на машине. Что там было?

– Да, попали в ДТП. Шалимов только подписал контракт с «Интером», а я из Швейцарии к нему прилетел. И мы ехали в город Пескара. Нам надо было проехать 200 километров.

А ехали ночью – вокруг ни фонарей, ничего. Глухомань полная. Шeл дождичек, ну и нас занесло – улетели. Но живы остались, как видите.

Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Я был не пристeгнут – влетел в стекло заднего вида.

– Как выпутывались?

– Шалимов перепрыгнул через ограждение, пытался найти помощь. Перед нами все закрывали ставни. Но оно и понятно – какие-то русские ходят ночью, орут что-то с акцентом.

Потом Игорь Михайлович вышел на трассу, остановил фуру. Нас довезли до заправки, оказали помощь – всe.

– А машина?

– Машина – всe.