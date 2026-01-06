Писарев: «Карпин планировал в «Динамо» большие изменения»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о причинах увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
– Очевидно, что Валерий Георгиевич планировал большие изменения, которые быстро к положительному результату вряд ли бы привели. Плюс травмы, новые футболисты, новые требования. Быстро не получилось.
На мой взгляд, вот так выглядит вся история. В «Ростове» была одна история, где было время, ну и плюс такого давления, наверное, не было.
– Гусев остается главным тренером до конца сезона. Неожиданно для вас это?
– Да.
- Карпин возглавлял «Динамо» с 13 июня по 16 ноября 2025 года. С марта 2022-го по февраль 2025 года он был главным тренером «Ростова».
- После ухода Карпина его у бело-голубых заменил Ролан Гусев, который сначала был исполняющим обязанности главного тренера.
