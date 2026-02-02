Кафанов: «Во всех последних матчах «ПСЖ» набирал очки благодаря мастерству Сафонова»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов очень высоко оценил вклад Матвея Сафонова в успешные результаты «ПСЖ».

Голкипер в воскресенье помог парижанам победить «Страсбур» (2:1).

На 21‑й минуте он отразил пенальти.

«Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча.

И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и все большую роль играет вратарь.

Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл Шевалье.

Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из‑за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие.

Следующий матч «ПСЖ» проведeт с «Марселем». С учeтом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке», – сказал Кафанов.