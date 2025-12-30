Акинфеев выбрал главную новогоднюю традицию

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прошел новогодний блиц-опрос.

Соответствующее видео опубликовано в личном телеграм-канале 39-летнего вратаря.

– Пойти в баню или пойти на балет «Щелкунчик»?

– Пойти в баню.

– Пойти в баню или приготовить салат «Оливье»?

– Дилемма, но всe-таки, наверное, пойти в баню.

– Пойти в баню или посмотреть «Иронию судьбы»?

– Ну, тут я выберу «Иронию судьбы», конечно.

– Посмотреть «Иронию судьбы» или пойти кататься на санках?

– «Иронию судьбы».

– Посмотреть «Иронию судьбы» или разжечь камин и сидеть под пледом?

– Разжечь камин и сидеть под пледом.

– Разжечь камин и сидеть под пледом или запечь праздничную утку?

– Запечь утку.

– Запечь праздничную утку или зажигать бенгальские огни?

– Запечь утку.

– Запечь праздничную утку или объедаться мандаринами?

– Всe-таки утка на первом месте у меня.

– Праздничная утка или пойти на каток?

– Праздничная утка.

– Праздничная утка или поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом?

– Запечь утку и поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом. И поэтому, друзья, болельщики ЦСКА, с Новым годом! Хорошего всем настроения.