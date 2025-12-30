Акинфеев выбрал главную новогоднюю традицию

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прошел новогодний блиц-опрос.
Соответствующее видео опубликовано в личном телеграм-канале 39-летнего вратаря.
– Пойти в баню или пойти на балет «Щелкунчик»?
– Пойти в баню.
– Пойти в баню или приготовить салат «Оливье»?
– Дилемма, но всe-таки, наверное, пойти в баню.
– Пойти в баню или посмотреть «Иронию судьбы»?
– Ну, тут я выберу «Иронию судьбы», конечно.
– Посмотреть «Иронию судьбы» или пойти кататься на санках?
– «Иронию судьбы».
– Посмотреть «Иронию судьбы» или разжечь камин и сидеть под пледом?
– Разжечь камин и сидеть под пледом.
– Разжечь камин и сидеть под пледом или запечь праздничную утку?
– Запечь утку.
– Запечь праздничную утку или зажигать бенгальские огни?
– Запечь утку.
– Запечь праздничную утку или объедаться мандаринами?
– Всe-таки утка на первом месте у меня.
– Праздничная утка или пойти на каток?
– Праздничная утка.
– Праздничная утка или поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом?
– Запечь утку и поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом. И поэтому, друзья, болельщики ЦСКА, с Новым годом! Хорошего всем настроения.