Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно

Бывший спартаковец Александр Мостовой хотел бы войти в штаб команды. Об этом он заявил на ютуб-канале «Спартак Шоу».

– Если бы вас сейчас позвали помощником [тренера] в «Спартак»...

– Я бы согласился, конечно. Может, в этом и проблема «Спартака», что в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый приходит с тремя-четырьмя своими.

– Чем бы вы помогли?

– Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно.