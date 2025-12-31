Введите ваш ник на сайте
  Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно

Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно

Сегодня, 15:55

Бывший спартаковец Александр Мостовой хотел бы войти в штаб команды. Об этом он заявил на ютуб-канале «Спартак Шоу».

– Если бы вас сейчас позвали помощником [тренера] в «Спартак»...

– Я бы согласился, конечно. Может, в этом и проблема «Спартака», что в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый приходит с тремя-четырьмя своими.

– Чем бы вы помогли?

– Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно.

  • Мостовой ранее снялся в новогоднем фильме «Спартака».
  • Игрок дважды брал с командой чемпионат СССР.
  • Мостовой в 2026 году будет возглавлять медийный «БроукБойз».

Инсайд Мостового о поиске тренера для «Спартака» 1
Мостовой ответил, исчерпан ли его конфликт с Шалимовым
Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак» 3
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
