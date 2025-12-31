Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно

Бывший спартаковец Александр Мостовой хотел бы войти в штаб команды. Об этом он заявил на ютуб-канале «Спартак Шоу».
– Если бы вас сейчас позвали помощником [тренера] в «Спартак»...
– Я бы согласился, конечно. Может, в этом и проблема «Спартака», что в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый приходит с тремя-четырьмя своими.
– Чем бы вы помогли?
– Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно.
- Мостовой ранее снялся в новогоднем фильме «Спартака».
- Игрок дважды брал с командой чемпионат СССР.
- Мостовой в 2026 году будет возглавлять медийный «БроукБойз».
