Инсайд Мостового о поиске тренера для «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал, что знает о поиске нового главного тренера для клуба.
– Кандидаты? Один россиянин, другой нет.
– Один Владимир Федотов, другой – нет.
– Не буду говорить. Это было. Но в последние дней пять ничего не знаю.
- В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
- После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова