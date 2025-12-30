Карпин раскрыл, чем остался недоволен в 2025 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отнес изменения в своей карьере к минусам уходящего года.

В конце февраля Карпин покинул «Ростов».

В июне он возглавил «Динамо», но в ноябре ушел в отставку по собственному желанию.

– Вы много лет проработали в одном клубе, плюс в сборной достаточно много лет. 2025-й в этом смысле внес коренные изменения в вашу личную и профессиональную жизнь. Как вы для себя как для тренера оцените уходящий год?

– Здесь надо разделять. Если говорить про сборную, то доволен. Если про тренерские переживания с точки зрения клубной работы – нет. В сборной – это плюс, а там – не плюс.