«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии»

Московское «Динамо» подготовило тематическое видео в преддверии Нового года.

В ролике динамовцы перепели хит группы Queen – Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия»).

В съемках участвовали Константин Тюкавин, Иван Сергеев, Бителло, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Максим Осипенко, Дмитрий Скопинцев и Роберто Фернандес.

Использовались кадры из осенних матчей с «Зенитом» и «Спартаком». Петербуржцев потроллили в связи с переносом 100-летнего юбилея, а «красно-белых» высмеяли из-за спорного офсайда Тюкавина в игре 18-го тура РПЛ.