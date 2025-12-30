Карпин выбрал лучший гол сборной России в 2025 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какой гол считает лучшим для национальной команды в уходящем году.

Он выбрал четвертый мяч в ворота Катара (4:1) в сентябрьской товарищеской встрече.

– Выберите самый красивый гол. Мы выбрали четыре варианта: Гладышев против Белоруссии, его первый мяч; Миранчук против Катара; Воробьев и Батраков против Ирана.

– Думаю, что Миранчук в Катаре. Как Лeша сохранил этот мяч, убрал, отдал Сергееву, а тот пяткой покатил. И исполнение, когда он забивал гол: вратарь упал в один угол, а он пробил в другой. То есть исполнил на классе.