Черданцев назвал единственную проблему ЦСКА

Сегодня, 17:05
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает ЦСКА командой с одним слабым местом.

– Какие впечатления от игры ЦСКА в первой части сезона? Два‑три трансфера – и команда будет претендентом на чемпионство?

– Однозначно. ЦСКА выжал из себя больше чем максимум. Учитывая, что новый тренер, иностранец… У Челестини получилось сразу выиграть титул. И футбол, который ЦСКА показывал в начале сезона, действительно впечатлял.

На дистанции команды не хватило, в частности, длины скамейки. Они сделали ряд приобретений на будущее. Молодых латиноамериканцев мы толком не видели, хотя Матеус Алвес сразу заиграл, а у Энрике Кармо виден большой потенциал. ЦСКА нужно усилить 2–3 позиции.

Очень круто клуб сработал после, казалось бы, невосполнимой потери Виллиана Роши. Да, может быть, Жоао Виктор выглядит не так убедительно, как мог бы. И это комплимент чемпионату России. Игрок, который играл в «Бенфике», ничем не сильнее Матвея Лукина.

В каких‑то матчах тренер делал выбор в пользу Лукина, потому что он лучше готов. Здорово, что такому футболисту, как Жоао Виктор, надо доказывать, что он игрок основного состава команды РПЛ.

Длина скамейки – это и есть единственная проблема ЦСКА. Армейцы угадали с тренером, учитывая неожиданный уход Марко Николича. Клуб сработал молниеносно. Челестини вообще приехал без тренерского штаба, с одним помощником.

В большинстве матчей на ЦСКА было приятно смотреть, но до зимней паузы они уже доезжали на ободах. Надо укрепить состав. Если удастся, то ЦСКА будет претендентом на чемпионство.

  • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 36 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидера чемпионата – 4 балла.

Черданцев высказался об уходе капитана «Локомотива» в ЦСКА 3
Черданцев заявил о выгорании у участников и зрителей РПЛ 7
Черданцев назвал однозначного фаворита на чемпионство в РПЛ 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черданцев Георгий
Fju-2
1767105867
"Учитывая, что новый тренер, иностранец…" Уже не хочет конкретное гражданство называть, говорит более общими фразами, чтобы не напутать)
  • Читайте нас: 