Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова»

Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о том, как футболисты «Зенита» отпраздновали юбилей Владислава Радимова в 2005 году.

Тогда полузащитнику исполнилось 30 лет.

Аршавин и Радимов в подкасте на клубном ютуб-канале рассказали Андрею Мостовому о тогдашних событиях.

– Юбилей Радимова – это, наверное, была самая лучшая и цивильная пьянка.

20 лет назад, когда Радимов еще выпивал, была знаменитая вечеринка, которая всем запомнилась, там было очень круто.

Тренер знал, что вся команда будет не готова. Петржела это был. И он потом не пришел на тренировку. Было не то, что, знаешь, когда некоторые с бодуна приходят... Какие-то отголоски. А там реально половина была нетрезвых. И он [Петржела] знал и не пришел. [Его ассистент] Боровичка не пришел.

Короче, был Николай Васильевич Воробьев, третий тренер. Ну я не знаю, либо он был такой злой, либо типичный русский менталитет. Ладно, он хоть догадался, чтоб мы играли только в футбол. Просто на полполя поставили. Был уже ноябрь, значит, впереди были какие-то еврокубки, скорее всего.

– Была вся команда, раз. У меня 26 ноября день рождения. И день рождения перетек в день рождения Кержакова, у которого тоже... У него 27-го.

– Короче, были все «в дрова». Там один футболист, чтоб ты понимал, брал мяч, и другие просто делали вид, что они делали подкаты, он их обыгрывал, возвращался назад. Короче, полная чушь! Что только может быть. Он злился, Васильевич, психанул.

– И чтоб ты понимал. Мы поехали к «Бешикташу» в Турцию и сыграли вничью [1:1 в Кубке УЕФА, 1 декабря 2005 года]. Первый выход в евровесну «Зенита» именно был после этого дня рождения. Сыграли вничью и вышли спокойно.