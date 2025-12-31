АПЛ. «Арсенал» разнес «Астон Виллу» Эмери, «МЮ» не справился с последней командой лиги

«Арсенал» прервал рекордную серию «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии.
Команда Микеля Артеты дома разгромила соперника со счетом 4:1.
В другом матче «Манчестер Юнайтед» на своем поле не смог обыграть «Вулверхэмптон», который до сегодняшнего дня набрал лишь 2 очка в 18 играх АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 19 тур
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Зиркзее, 27; 1:1 - Л. Крейчи, 45.
Арсенал - Астон Вилла - 4:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Габриэль, 48; 2:0 - М. Субименди, 52; 3:0 - Л. Троссард, 69; 4:0 - Г. Жезус, 78; 4:1 - О. Уоткинс, 90+4.
Источник: «Бомбардир»