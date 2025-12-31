Кутепов охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о том, что московский клуб может назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.

В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.

«Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

«Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия.

Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо – серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план.

Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», – заявил Кутепов.