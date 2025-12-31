Червиченко назвал главное разочарование 2025 года: «Там все безнадежно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что в уходящем году его очень разочаровало московское «Динамо».
«Главное разочарование 2025 года – «Динамо». Внутриклубная возня оказалась сильнее желания выигрывать.
Там всe безнадeжно. Если всe останется как есть, «Динамо» может не стать чемпионом все сто лет», – заявил Червиченко.
- Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
- Команда начинала сезон с тренером Валерием Карпиным. После его отставки «бело-голубых» возглавил Ролан Гусев.
