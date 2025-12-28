Введите ваш ник на сайте
Червиченко оценил кандидатуру Романова для «Спартака»

Вчера, 21:42
2

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кандидатах на пост главного тренера красно-белых.

– В СМИ пишут, что в списках на пост главного тренера «Спартака» фигурируют только две фамилии: Карседо и Романов. Последний по той же схеме, что и Гусев, – до конца сезона. Что об этом думаете?

– Я уже высказывался по поводу выбора тренера в «Динамо». Каждый сам выбирает себе способ суицида. Видимо, группа таковых расширяется. Мне другое интересно: если в списке всего две фамилии тренеров, то непонятно, за что там люди вообще деньги получают.

– То есть, вы против назначения Романова?

– С какого перепуга его назначать? Три месяца назад о нем вообще никто ничего не знал. Разве у него были хорошие результаты работы, когда ему доверили «Спартак»? Ну, один матч он выиграл у ЦСКА с перепуга. Потом было поражение и ничья. Зачем «Спартаку» Романов? Не понимаю, откуда вообще все это берется.

– Почему ни «Динамо», ни «Спартак» не могут найти подходящего специалиста и назначают тренеров без необходимого опыта работы?

– Это вопрос того, за что люди получают деньги. Причем таких работников много.

– Может трудно сейчас в РПЛ кого-то привести?

– Трудно на лыжах в гамаке. Просто нужно лучше работать.

  • Хуан Карлос Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
  • С июня 2023 года 52-летний испанец возглавляет «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.
  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Символическая сборная РПЛ 2025 года, составленная только из иностранцев
Переходящего из «Динамо» в «Спартак» Бабаева упрекнули в алчности
Появилось объяснение, почему «Спартак» отдает Бонгонда бесплатно 2
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Червиченко Андрей
шахта Заполярная
1766951385
А вот с какого перепуга ты Спартаком рулил и развалил его, что до сих пор еще аукается твое правление
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 