Червиченко оценил кандидатуру Романова для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кандидатах на пост главного тренера красно-белых.

– В СМИ пишут, что в списках на пост главного тренера «Спартака» фигурируют только две фамилии: Карседо и Романов. Последний по той же схеме, что и Гусев, – до конца сезона. Что об этом думаете?

– Я уже высказывался по поводу выбора тренера в «Динамо». Каждый сам выбирает себе способ суицида. Видимо, группа таковых расширяется. Мне другое интересно: если в списке всего две фамилии тренеров, то непонятно, за что там люди вообще деньги получают.

– То есть, вы против назначения Романова?

– С какого перепуга его назначать? Три месяца назад о нем вообще никто ничего не знал. Разве у него были хорошие результаты работы, когда ему доверили «Спартак»? Ну, один матч он выиграл у ЦСКА с перепуга. Потом было поражение и ничья. Зачем «Спартаку» Романов? Не понимаю, откуда вообще все это берется.

– Почему ни «Динамо», ни «Спартак» не могут найти подходящего специалиста и назначают тренеров без необходимого опыта работы?

– Это вопрос того, за что люди получают деньги. Причем таких работников много.

– Может трудно сейчас в РПЛ кого-то привести?

– Трудно на лыжах в гамаке. Просто нужно лучше работать.