Мостовой назвал «совершенного нападающего» в РПЛ: «Показывает фантастический футбол»

Александр Мостовой высоко отозвался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба – лучший нападающий в РПЛ на данный момент. Джон показывает просто фантастический футбол, про таких говорят: совершенный нападающий.

Думаю, без него «Краснодар» не стал был чемпионом в прошлом сезоне. Можно сказать, что он в одиночку тащит на себе команду», – сказал Мостовой.