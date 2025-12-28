Мостовой назвал «совершенного нападающего» в РПЛ: «Показывает фантастический футбол»

Александр Мостовой высоко отозвался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
«Кордоба – лучший нападающий в РПЛ на данный момент. Джон показывает просто фантастический футбол, про таких говорят: совершенный нападающий.
Думаю, без него «Краснодар» не стал был чемпионом в прошлом сезоне. Можно сказать, что он в одиночку тащит на себе команду», – сказал Мостовой.
- Кордоба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ.
- «Краснодар» после 18 туров лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.
Источник: «РБ Спорт»