Семин предсказал, когда Россию вернут на международную арену

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном возвращении России на международную арену.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года. Президент РФС Александр Дюков ранее сообщил, что Россию могут вернуть в 2026 году.

– Как вы думаете, близится ли наш допуск и может ли он случиться в следующем году?

– Я верю в это, потому что наша федерация провела очень большую работу на международной арене. Она была спокойна, на мой взгляд, есть хороший контакт. Думаю, что все должно поменяться в лучшую сторону.