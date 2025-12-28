Переходящего из «Динамо» в «Спартак» Бабаева упрекнули в алчности

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о предстоящем трансфере нападающего Ульви Бабаева в «Спартак».

Нападающий забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

Сообщалось, что Бабаев согласовал со «Спартаком» контракт до 2030 года.

В новом клубе Ульви сможет зарабатывать почти втрое больше.

«Как пишут, Бабаев погнался за длинным рублeм и повышением зарплаты. Обычно такая мотивация не приводит ни к чему хорошему. Потому что если смотреть на другие параметры, то неясно, где он ещe выиграет. В «Динамо» ему всe знакомо – он здесь с самого детства, рядом коллеги по академии – Гладышев и Тюкавин – с которыми у него отличное взаимопонимание на поле. Плюс Окишор на подходе.

А теперь взглянем на линию нападения «Спартака» – много там русских фамилий? Антон Заболотный с нулeм голов, и всe! Выиграть конкуренцию у хвалeных иностранцев, за которых заплатили много миллионов евро, будет нереально сложно, а спады у молодых футболистов никто не отменял. Так что Ульви стоит глубоко задуматься над тем, как он собирается развивать свою карьеру и где», – сказал Терeхин.