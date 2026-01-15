Динамовец Бабаев поблагодарил Степашина, который предостерегал его от трансфера в «Спартак»

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев поблагодарил члена совета директоров клуба Сергея Степашина.
«Благодарен Сергею Вадимовичу Степашину за то что он верит в меня, за то что имеется доверие и от клуба, и от него.
И я буду стараться дальше приносить пользу команде», – сказал Бабаев.
- Ранее Степашин предостерегал Бабаева от перехода в «Спартак».
- Сообщалось, что вингер может перейти в «Спартак».
- В ноябре 2025 года Бабаев провел 3 матча за молодежную сборную России, забил 3 гола, сделал 2 голевые передачи.
Источник: телеграм-канал «Динамо»