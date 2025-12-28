Появилось объяснение, почему «Спартак» отдает Бонгонда бесплатно

Проспартаковский автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.
«Невозможно продать игрока, который вот-вот с травмы, за полгода до окончания контракта.
С Тео Бонгонда ситуация именно такая. Поэтому его бесплатный уход зимой – вполне возможная реальность.
Если не верите, попробуйте сдать квартиру в доме под снос или 12-летнего кота какой угодно породы.
Подчеркиваю, за деньги. Это важно. Без денег охотники всегда найдутся.
Другой вопрос, где был Кахигао полгода назад и почему не нашел выход раньше.
Впрочем, с Франсисом все в целом как-то жутко тяжело: с тренером, трансферами на вход. А продавать он и правда не умеет», – написал Никитин.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.
- Футболист сейчас на Кубке Африке в составе сборной ДР Конго.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина