Появилось объяснение, почему «Спартак» отдает Бонгонда бесплатно

Проспартаковский автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.

«Невозможно продать игрока, который вот-вот с травмы, за полгода до окончания контракта.

С Тео Бонгонда ситуация именно такая. Поэтому его бесплатный уход зимой – вполне возможная реальность.

Если не верите, попробуйте сдать квартиру в доме под снос или 12-летнего кота какой угодно породы.

Подчеркиваю, за деньги. Это важно. Без денег охотники всегда найдутся.

Другой вопрос, где был Кахигао полгода назад и почему не нашел выход раньше.

Впрочем, с Франсисом все в целом как-то жутко тяжело: с тренером, трансферами на вход. А продавать он и правда не умеет», – написал Никитин.