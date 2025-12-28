Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Появилось объяснение, почему «Спартак» отдает Бонгонда бесплатно

Появилось объяснение, почему «Спартак» отдает Бонгонда бесплатно

Вчера, 20:43
5

Проспартаковский автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.

«Невозможно продать игрока, который вот-вот с травмы, за полгода до окончания контракта.

С Тео Бонгонда ситуация именно такая. Поэтому его бесплатный уход зимой – вполне возможная реальность.

Если не верите, попробуйте сдать квартиру в доме под снос или 12-летнего кота какой угодно породы.

Подчеркиваю, за деньги. Это важно. Без денег охотники всегда найдутся.

Другой вопрос, где был Кахигао полгода назад и почему не нашел выход раньше.

Впрочем, с Франсисом все в целом как-то жутко тяжело: с тренером, трансферами на вход. А продавать он и правда не умеет», – написал Никитин.

  • 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.
  • Футболист сейчас на Кубке Африке в составе сборной ДР Конго.

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1766944305
Это не объяснение, а частное мнение. И сам Бонгонда после травмы вполне себе в норме. Регулярно забивает за свою сборную. Скорее дело в том что на его месте очень хорош сейчас Солари, да и моложе к тому же, а значит больше перспектив.
Ответить
СильныйМозг
1766946285
Если ты стремишься к нулю, то ты неизбежно попадешь в спартак! :)))
Ответить
алдан2014
1766963399
Кахигао просто делец. Одним словом
Ответить
SLADE2019
1766987224
Чисто барыжье объяснение.
Ответить
