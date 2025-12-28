Экс-тренер сборной России сказал, стал ли Сафонов сильнее Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что Матвей Сафонов уже сильнее Игоря Акинфеева.
«Это некорректное сравнение. Акинфеев выделяется своей стабильностью и отношением к профессиональным обязанностям. У Сафонова хорошие показатели, он взял четыре пенальти, но я бы не стал сравнивать. Нужно поиграть рядом с Игорем Акинфеевым, чтобы делать такие выводы», – сказал Игнатьев.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне провел 4 матча за «ПСЖ», пропустил 3 гола, в 2 встречаах сыграл на ноль. Также он отразил 4 послематчевых пенальти в финале Межконтинентального кубка.
- 39-летний Акинфеев в текущем сезоне сыграл 16 матчей за ЦСКА, пропустил 15 голов, провел 4 встречи на ноль.
Источник: «Советский спорт»