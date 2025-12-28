Экс-тренер сборной России сказал, стал ли Сафонов сильнее Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что Матвей Сафонов уже сильнее Игоря Акинфеева.

«Это некорректное сравнение. Акинфеев выделяется своей стабильностью и отношением к профессиональным обязанностям. У Сафонова хорошие показатели, он взял четыре пенальти, но я бы не стал сравнивать. Нужно поиграть рядом с Игорем Акинфеевым, чтобы делать такие выводы», – сказал Игнатьев.