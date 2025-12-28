В сборной России назвали защитника команды, соответствующего уровню «Ювентуса»

Тренер сборной России Николай Писарев вновь заявил, что защитник команды Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе».

«У всех защитников бывают плохие матчи. И в свои забивают. Даже у моей любимой тройки – Кьеллини, Бонуччи, Барцальи – были плохие матчи, и были автоголы. И были трудные периоды.

Осипенко наш российский футболист, очень качественный защитник. Уровня «Ювентуса». В сегодняшнем «Ювентусе» он бы спокойно играл», – сказал Писарев.