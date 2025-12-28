В сборной России назвали защитника команды, соответствующего уровню «Ювентуса»

Тренер сборной России Николай Писарев вновь заявил, что защитник команды Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе».
«У всех защитников бывают плохие матчи. И в свои забивают. Даже у моей любимой тройки – Кьеллини, Бонуччи, Барцальи – были плохие матчи, и были автоголы. И были трудные периоды.
Осипенко наш российский футболист, очень качественный защитник. Уровня «Ювентуса». В сегодняшнем «Ювентусе» он бы спокойно играл», – сказал Писарев.
- Летом Осипенко перешел из «Ростова» в «Динамо», где провел в чемпионате и Кубке страны 18 матчей и забил 2 гола.
- По итогам осенней части бело-голубые занимают 10-е место, в активе команды 21 очко.
- У Осипенко 18 матчей за сборную России, 3 гола.
Источник: «РБ Спорт»