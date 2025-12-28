Полузащитник «Спартака» отправится на сбор с «Балтикой»

«Балтика» намерена взять на просмотр на первый зимний сбор принадлежащего «Спартаку» полузащитника Даниила Плотникова.

Калининградцы уже сделали соответствующий запрос в московский клуб.

В ноябре 2025 года Плотников вместе с другими молодыми игроками побывал на сборе «Ахмата» в паузе на матчи сборных.