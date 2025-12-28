Аршавин назвал свою трансферную стоимость, если бы играл в нынешнее время

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин уверен, что стоил бы сейчас 200 миллионов евро.

– Если такие футболисты, как [Энтони] Гордон, [Беньямин] Шешко, по 40 миллионов евро стоят, я сколько, 200 миллионов евро бы стоил?

– Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?

– Я же сказал, я должен 200 миллионов евро стоить, если эти по 40 миллионов, если Антони – 100 миллионов евро.