Аршавин назвал свою трансферную стоимость, если бы играл в нынешнее время

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин уверен, что стоил бы сейчас 200 миллионов евро.
– Если такие футболисты, как [Энтони] Гордон, [Беньямин] Шешко, по 40 миллионов евро стоят, я сколько, 200 миллионов евро бы стоил?
– Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?
– Я же сказал, я должен 200 миллионов евро стоить, если эти по 40 миллионов, если Антони – 100 миллионов евро.
- «Арсенал» подписал Аршавина в 2009 году из «Зенита» за рекордные для клуба 16,5 млн фунтов.
- Россиянин провел за клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
Источник: ютуб-канал Fonbet