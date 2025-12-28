Мостовой определил человека года в России: «Тут и близко никто не стоит»

Александр Мостовой определил человека 2025 года в России. По его мнению, это хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Иногда смотришь статистику, и там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них там на 300 шайб меньше! Вы можете это себе представить?

Люди сто забить не могут (смеется). Конечно, Александр – человек года, тут и близко никто не стоит», – сказал Мостовой.