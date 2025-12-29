Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Роналду и Месси могут объединиться, «Спартак» бесплатно отпустит игрока, пулевые ранения воспитанника ЦСКА и другие новости

Роналду и Месси могут объединиться, «Спартак» бесплатно отпустит игрока, пулевые ранения воспитанника ЦСКА и другие новости

Сегодня, 00:46

Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель

«Реал» рассчитывает вернуть Зидана, перехватив его у сборной Франции

Тюкавин сделал фото с Роналдо: «Взял парочку советов»

«Спартак» готов бесплатно отпустить зимой Бонгонда

Объявлен лучший футболист 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Алиев обвинил Семина в предательстве

7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Опубликованы фото пулевых ранений, которые получил воспитанник ЦСКА

Левандовски подтвердил, что «Барса» просила его не забивать голы

Агенты 19-летнего форварда запросили от «Крыльев» 300 миллионов рублей за продление контракта

Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
В Узбекистане ради подготовки сборной к ЧМ-2026 добавили в чемпионат Boxing Day
21:08
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Капитан «Барселоны» вернулся к тренировкам после психических проблем
20:15
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
В Грузии определили игрока года
17:59
1
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
Лучшие защитники в истории футбола: рейтинг величайших игроков обороны
17:32
1
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
11
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
ВидеоАршавин спел для фанатов «Арсенала»
16:27
1
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
33
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
