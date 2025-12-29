Роналду и Месси могут объединиться, «Спартак» бесплатно отпустит игрока, пулевые ранения воспитанника ЦСКА и другие новости

Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель

«Реал» рассчитывает вернуть Зидана, перехватив его у сборной Франции

Тюкавин сделал фото с Роналдо: «Взял парочку советов»

«Спартак» готов бесплатно отпустить зимой Бонгонда

Объявлен лучший футболист 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Алиев обвинил Семина в предательстве

7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Опубликованы фото пулевых ранений, которые получил воспитанник ЦСКА

Левандовски подтвердил, что «Барса» просила его не забивать голы

Агенты 19-летнего форварда запросили от «Крыльев» 300 миллионов рублей за продление контракта