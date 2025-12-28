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  • Переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит» назвали «троянским конем»

Переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит» назвали «троянским конем»

28 декабря 2025, 22:46
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем уходе Игоря Дивеева в «Зенит». Защитник армейцев перейдет в обмен на форварда петербуржцев Лусиано Гонду.

– Уход Дивеева в «Зенит» – предательство?

– Он не воспитанник ЦСКА. Он пришел из «Уфы». Верой и правдой служил ЦСКА. Стал лидером команды. Стал игроком сборной.

Футбол – это бизнес. Если ты испытываешь трудности и не можешь содержать игрока, то ты вынужден продать лидера. Здесь вообще не верится мне в эту составляющую, что ЦСКА испытывает финансовые трудности.

Еще раз повторюсь, этот трансфер – троянский конь. Если бы это был конец чемпионата, можно было бы логически объяснить. И еще мы не знаем позицию Дивеева, хочет он или нет вообще. Ни одного его комментария не было по этому поводу.

  • Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года.
  • В этом сезоне 26-летний россиянин провел 16 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Масалитин Валерий Дивеев Игорь
Комментарии (1)
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BRO_football
1766952047
Ну, разве что реально "Троянский конь" или "засланный казачок". В решающий момент Дивеев забьёт гол в свои ворота и решит судьбу юбилейного сезона Зенита.
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