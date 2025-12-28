Левандовски подтвердил, что «Барса» просила его не забивать голы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил просьбу клуба не забивать голы. Она поступила 2,5 года назад.

«Я был в курсе той ситуации в клубе. Все знают, что в то время «Барса» считала каждый евро. Бонус, который полагался «Баварии», был немаленьким.

Это засело у меня в голове, я задумывался, забивать или нет», – сказал поляк.