Левандовски подтвердил, что «Барса» просила его не забивать голы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил просьбу клуба не забивать голы. Она поступила 2,5 года назад.
«Я был в курсе той ситуации в клубе. Все знают, что в то время «Барса» считала каждый евро. Бонус, который полагался «Баварии», был немаленьким.
Это засело у меня в голове, я задумывался, забивать или нет», – сказал поляк.
- За 3 с лишним года в «Барселоне» Левандовски провел 165 матчей, забил 109 голов, сделал 22 ассиста.
- Летом Роберт станет свободным агентом.
- Агенты 37-летнего игрока прорабатывают варианты продолжения карьеры.
Источник: Marca