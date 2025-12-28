«Ахмат» бесплатно подпишет игрока сборной Казахстана

«Ахмат» согласовывает финальные детали перехода вингера Галымжана Кенжебека из «Елимая».
Игрок сборной Казахстана перейдет в грозненский клуб на правах свободного агента. Срок нынешнего контракта Кенжебека с «Елимаем» истекает 31 декабря.
В первой половине 2025 года футболист выступал за «Кошице», а до этого за кипрский «Акритас Хлоракас».
- С июля 22-летний Кенжебек провел за «Елимай» 11 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Он дебютировал в сборной Казахстана в ноябре прошлого года, когда ее возглавлял Станислав Черчесов. Всего провел за национальную команду 10 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»