«Ахмат» бесплатно подпишет игрока сборной Казахстана

«Ахмат» согласовывает финальные детали перехода вингера Галымжана Кенжебека из «Елимая».

Игрок сборной Казахстана перейдет в грозненский клуб на правах свободного агента. Срок нынешнего контракта Кенжебека с «Елимаем» истекает 31 декабря.

В первой половине 2025 года футболист выступал за «Кошице», а до этого за кипрский «Акритас Хлоракас».