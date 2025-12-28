Гурцкая сказал, кто будет виноват, если «Зенит» не выиграет титул

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о последствиях для «Зенита», в случае если команда не выиграет чемпионский титул в этом сезоне
– Какие будут последствия, кроме третьего празднования столетия?
– Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут.
– Те, кто взял Соболева и Жерсона в команду, обвинены не будут?
– Нет.
- Ранее Гурцкая предположил, что золотые медали по итогам сезона достанутся «Краснодару», а петербуржцы займут второе место.
- В прошлом чемпионате России «Зенит» завоевал серебряные медали.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
Источник: «РБ Спорт»