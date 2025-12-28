Гурцкая сказал, кто будет виноват, если «Зенит» не выиграет титул

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о последствиях для «Зенита», в случае если команда не выиграет чемпионский титул в этом сезоне

– Какие будут последствия, кроме третьего празднования столетия?

– Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут.

– Те, кто взял Соболева и Жерсона в команду, обвинены не будут?

– Нет.