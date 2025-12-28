Экс-нападающий «Зенита» назвал игрока, который не соответствует уровню клуба

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об уровне форварда команды Александра Соболева.

– Вы говорили, что «Зениту» нужен нападающий зимой. Это так?

– Сто процентов. Нужен форвард.

– Можно сказать, что Соболев в «Зените» не раскрылся?

– Конечно, он слабенько играет в «Зените». В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнерами. Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать.

Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Есть и Соболев, и Кассьера, и Лусиано. Надо пристроить. Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде.