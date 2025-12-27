Мостовой дал совет Захаряну, что делать дальше

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о выступлении Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».
«Сложно оценить этот год для Захаряна, потому что сначала были травмы, а потом он потихоньку начал набирать форму и играть. Но Арсен все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за свое место. Надо продолжать работать и не отказываться от мечты.
К тому же у него хороший, долгий контракт. В РПЛ он всегда успеет вернуться, его здесь и в 30 лет обратно возьмут. А пока нужно там стараться закрепиться», – сказал Мостовой.
- Арсен в «Сосьедаде» 2,5 года.
- Прошлый сезон Захарян почти полностью пропустил из-за травм.
- В сезоне-2025/26 полузащитник отыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
Источник: «РБ Спорт»