Аршавин – о футболе «Атлетико» с Симеоне: «Это не мое»

Сегодня, 09:04

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил вклад главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в развитие клуба.

«Нужно признать, что Симеоне вывел «Атлетико» на другой, более высокий уровень. Его футбол может кому‑то не нравиться. Это не моe, например. Зато это свой почерк, своя философия.

До Симеоне команда была на 4–5 местах, а при нем даже бывала на первой позиции. Современный «Атлетико» – это Симеоне. Кроме того, при нем за столько времени не было провалов», – сказал Аршавин.

  • 55-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
  • Срок действующего соглашения тренера с клубом истечет летом 2027 года, однако руководство мадридцев хочет заранее договориться о продлении.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Атлетико Аршавин Андрей Симеоне Диего
09:04
