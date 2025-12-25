Аршавин – о футболе «Атлетико» с Симеоне: «Это не мое»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил вклад главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в развитие клуба.

«Нужно признать, что Симеоне вывел «Атлетико» на другой, более высокий уровень. Его футбол может кому‑то не нравиться. Это не моe, например. Зато это свой почерк, своя философия.

До Симеоне команда была на 4–5 местах, а при нем даже бывала на первой позиции. Современный «Атлетико» – это Симеоне. Кроме того, при нем за столько времени не было провалов», – сказал Аршавин.