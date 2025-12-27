«Спартак» продлил капитана, «Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ, антироссийские высказывания Шевченко и другие новости

«Спартак» объявил о заключении нового соглашения с Зобниным и близок к продлению контрактов с еще двумя футболистами

Шевченко призвал Абрамовича выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте и выступил за отстранение от Олимпиады стран, поддерживающих Россию

«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции

«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барселоны»

Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году

Обмен Дивеева на Гонду полностью согласован

Бубнову предлагали допинг в «Спартаке»

«Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ

Саусь перейдет в ЦСКА – «Балтика» уже нашла замену для него

«Спартак» бесплатно отпустит игрока, купленного за 6 миллионов