В Испании раскрыли основного кандидата на замену Алонсо в «Реале»

Появились новые подробности возможного увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».

Определяющим для 44-летнего специалиста станет январский Суперкубок Испании.

В случае нового провала Алонсо отправят в отставку и заменят его на Альваро Арбелоа. Его называют наиболее вероятным кандидатом.