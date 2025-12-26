Введите ваш ник на сайте
В Испании раскрыли основного кандидата на замену Алонсо в «Реале»

Сегодня, 01:15

Появились новые подробности возможного увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».

Определяющим для 44-летнего специалиста станет январский Суперкубок Испании.

В случае нового провала Алонсо отправят в отставку и заменят его на Альваро Арбелоа. Его называют наиболее вероятным кандидатом.

  • «Реал» идет на 2-м месте в Примере и на 7-м в общем этапе Лиги чемпионов.
  • В полуфинале Суперкубка Испании будет дерби с «Атлетико» (8 января).
  • Алонсо возглавил команду в июне, заключив контракт до 2028 года.
  • Арбелоа летом стал тренером второй команды «Реала».

Источник: ESPN Deportes
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро Алонсо Хаби
